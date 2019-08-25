تجديد حبس زوجة شرعت فى قتل والدة زوجها بالسلام 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس "حنان م " المتهمة بالتعدى على والدة زوجها بآلة حادة والشروع فى قتلها، لخلافات نشبت بينهما عقب وفاة زوج المتهمة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، يفيد بوصول "ح. ع"مصابة بجرح نافذ بالرأس، نتيجة ضربها بآلة حادة فى الرأس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأن زوجة نجلها المتوفى وراء إصابتها، وتم ضبطها وبسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.