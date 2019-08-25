تباين أداء مؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأسمالها يخسر 2.5 مليار جنيه

كتب هاني الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط حالة من التفاؤل، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5%.

وخسر رأسمال "السوقي " لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 756.7 مليار جنيه ، وسط تداولات كلية تجاوزت 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئييسيين، وصفقات نقل ملكية بنحو 1.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس " 30 نسبة 0.05% ، ليبلغ مستوى 14340.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.81 % ، ليبلغ مستوى 548.61 نقطة، شملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.57% ، ليبلغ مستوى 1435.02 نقطة.