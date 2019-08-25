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بعد قليل.. الرئيس السيسي يلقى كلمة أمام قمة الدول السبع G7 فى فرنسا

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:34 م
بعد قليل.. الرئيس السيسي يلقى كلمة أمام قمة الدول السبع G7 فى فرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل كلمته، أمام قمة الدول السبع G7 المقامة فى فرنسا، وذلك خلال جلسة عن تعزيز الشراكة مع أفريقيا. 

وتناقش القمة التى بدأت أعمالها أمس، السبت، وتستمر ثلاثة أيام القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمى، وتضمن اليوم الأول للقمة استقبال رؤساء الدول المشاركة فى القمة، بالإضافة إلى عشاء عمل يتضمن بحث الشئون الأمنية لمجموعة الدول السبع G7.

وتعقد اليوم الأحد، جلسة عن الاقتصاد العالمى بالإضافة لجلسة أخرى عن تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة، كما يتضمن جلسة عن تعزيز الشراكة مع أفريقيا، وهى الجلسة التى ستشهد كلمة للرئيس السيسى؛ بالإضافة إلى غداء عمل يتضمن بحث ملف مكافحة أوجه انعدام المساواة فى المصير.

 
 

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