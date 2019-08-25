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بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية فى مدارس دولة الإمارات

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:00 ص
بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية فى مدارس دولة الإمارات مدارس الإمارات
وكالات الأنباء

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يبدأ اليوم الأحد دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية على مستوى مدارس الدولة وذلك قبل نحو أسبوع من بدء دوام الطلبة إيذانا بانطلاق العام الدراسى الجديد 2019 - 2020، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

 

وبحسب التقويم الدراسى المعتمد يستمر الفصل الدراسى الأول حتى 12 ديسمبر المقبل بينما يبدأ الفصل الدراسى الثانى للهيئات التدريسية والإدارية 5 يناير 2020 ويبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته فيما يبدأ دوام الهيئات فى الفصل الدراسى الثالث فى 5 أبريل 2020 ثم يبدأ دوام الطلبة فى 12 من الشهر ذاته ويستمر حتى 2 يوليو 2020.

 

وتنفذ دائرة التعليم والمعرفة العام الدراسى الجارى مشروع "مدارس الشراكات التعليمية" - المدارس الممولة حكوميا والمدارة عبر القطاع الخاص - وذلك انطلاقا من حرصها على المساهمة فى دعم محور تنمية المجتمع ببرنامج أبوظبى للمسرعات التنموية "غدا 21" وتعزيز وتطوير قدرات الأجيال القادمة وتحفيزهم على تبنى رؤى مستقبلية تعينهم على استبصار تحديات المستقبل.

 

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى قيام نظام تعليمى مستدام عبر توفير بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة وبما ينعكس إيجابا على الأداء التعليمى للطلبة.


الإمارات

مدارس

الخليج

العام الدراسى الجديد

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