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بدء امتحان الديناميكا نظام حديث والميكانيكا نظام قديم دور ثان للثانوية الأزهرية

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:36 ص
بدء امتحان الديناميكا نظام حديث والميكانيكا نظام قديم دور ثان للثانوية الأزهرية طلاب الثانوية الازهرية -ارشيفية
كتب لؤى على

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بدأ طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية، منذ قليل، امتحان اللجنة الثانية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "نظام قيدم" والتى بدأت فى الحادية عشر والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهر.
 
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.

الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الديناميكا

الميكانيكا

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