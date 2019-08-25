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بتحافظ على قلبك وتقوى عضلاتك.. اعرف فوائد عشبة الجينسينج

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:00 ص
بتحافظ على قلبك وتقوى عضلاتك.. اعرف فوائد عشبة الجينسينج عشبة الجينسينج-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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عشبة الجينسينج من الاعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع  ginseng فأن هناك العديد من الفوائد لعشبة الجينسينج ومنها:                     

1:تحتوى عشبة الجينسينج على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والعدوى.

2:تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.

جينسينج
جينسينج

 

3:تنشط الدورة الدموية ويمد الجسم بالنشاط والحيوية، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

4:تحتوى عشبة الجينسينج على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

5:تحتوى عشبة الجينسينج على كمية عالية من الخصائص التى تطرد الجراثيم والفيروسيات من الجسم.

6: تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الرئة والمعدة.

7:ينصح مرضى السكر بتناول الجينسينج نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز نسبة السكر فى الدم ووقايته من الغيبوبة والأمراض.

8:تعالج مشاكل الشعر والبشرة وتحد من التساقط والتلف.

 


جينسينج

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اعشاب

الصحة

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