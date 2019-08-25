بتحافظ على قلبك وتقوى عضلاتك.. اعرف فوائد عشبة الجينسينج

كتبت نهير عبد النبى

عشبة الجينسينج من الاعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع ginseng فأن هناك العديد من الفوائد لعشبة الجينسينج ومنها:

1:تحتوى عشبة الجينسينج على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والعدوى.

2:تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.



جينسينج

3:تنشط الدورة الدموية ويمد الجسم بالنشاط والحيوية، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

4:تحتوى عشبة الجينسينج على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

5:تحتوى عشبة الجينسينج على كمية عالية من الخصائص التى تطرد الجراثيم والفيروسيات من الجسم.

6: تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الرئة والمعدة.

7:ينصح مرضى السكر بتناول الجينسينج نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز نسبة السكر فى الدم ووقايته من الغيبوبة والأمراض.

8:تعالج مشاكل الشعر والبشرة وتحد من التساقط والتلف.