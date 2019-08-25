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اليوم.. عودة 573 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:00 ص
اليوم.. عودة 573 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن صوره ارشيفيه
كتب مدحت وهبة

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يعود اليوم الأحد 573 حاجا من أعضاء الجمعيات إلى القاهرة، على أن يتم التفويج من مطار جدة إلى مطار القاهرة وتتواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.

 


التضامن

حج الجمعيات

عودة حج الجمعيات

تفويج حجاج الجمعيات

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