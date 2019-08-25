اليوم.. طرح كراسات شروط مجمع مرغم 2 والغردقة بجهاز المشروعات والتنمية الصناعية

كتب – إسلام سعيد

تستهدف الدولة التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، بهدف توطين الصناعات المختلفة فى مدن جديدة ومتطورة، بهدف النهوض بالقطاع الصناعى بما له من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، ومن المقرر طرح كراسات شروط حجز مجمع مرغم2 بالإسكندرية والغردقة الصناعى بدءا من اليوم الأحد 25 أغسطس.

وانتهت الحكومة من إجراءات طرح المجمع الصناعى فى محافظة الإسكندرية "مرغم2" والذى يتيح 204 وحدة صناعية بمساحة 144 متر مربع بمجمع مرغم2 بالإسكندرية، وكذلك أعلن عن بدء طرح مجمع بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر 218 وحدة صناعية بمساحة 336 متر مربع.

الوحدات الصناعية الجديدة فى مرغم2 تصل مساحتها إلى 144 متر مربع وهناجر بمساحة 96 و 48 متر مساحات شحن وتفريغ، ويخصص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية ومدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات ومنتجات بلاستيكية قابلة للتحلل مراعى فيها استبعاد الأنشطة الصناعية التى بها تشبع فى السوق المحلى.

الحكومة راعت فى المجمع الجديد "مرغم2" أن يكون هناك اتاحة للمواد الخام اللازمة لتشغيل هذا المجمع، حيث قامت بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام بأسعار التكلفة وتدريب أصحاب المشروعات والعمالة، وإتاحة أماكن للتخزين واشراك أصحاب المشروعات فى المعارض الخاصة بالشركة القابضة للكيماويات.

وكشفت كراسة شروط مجمع مرغم2، أن سعر التمليك للوحدة 1.68 مليون جنيه بالإضافة إلى وديعة صيانة بقيمة 100 ألف جنيه بالتقسيط بدون فوائد على 4 أقساط متساوية، أما الإيجار فإن سعر المتر تم تحديده بـ 20.2 جنيه للمتر بالإضافة إلى 7.6 جنيه للمتر مقابل خدمات وصيانة ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ويتميز مجمع مرغم 2 والمخصص للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، بموقع جغرافى متميز يجعله قريبًا من كل الطرق والمرافق، حيث يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية التى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية، كما أنه مجهز بالتراخيص اللازمة لبدء النشاط التصنيعى ، حوافز تشجيعية وعلى رأسها تسهيل رخصة التشغيل وإتاحة كافة المبانى الخدمية والإدارية ومنافذ البيع وأماكن الانتظار، وحوافز مرنة لسداد سعر الوحدة.

أما مجمع مجمع البحر الأحمر «الغردقة» يضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا، ويضم 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 متر و105 متر كمساحات شحن وتفريغ.

مجمع الغردقة بالبحر الأحمر مخصص للصناعات المرتبطة بأنشطة السياحة، حيث يضم وحدات للصناعات الغذائية التى تحتاجها الفنادق، مثل المعجنات والحلويات وغيرها من منتجات التغذية، وكذلك أنشطة الصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وجرى التنسيق مع أصحاب الوحدات الصناعية العاملين بالقطاع غير الرسمى لإتاحة وحدات لهم داخل المجمع.

وبلغ سعر تمليك الوحدة الصناعية فى مجمع الغردقة 3.041 مليون جنيه، بالإضافة إلى وديعة 200 ألف جنيه بالتقسيط وبدون فوائد على 4 أقساط متساوية، وكذلك تم تحديد سعر إيجار المتر بـ 20.2 جنيه للمتر و7.6 جنيه مقابل خدمات الصيانة.

وكشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،أن كراسة الشروط للمجمعين تطلب من هيئة التنمية الصناعية سواء بالمقر الرئيسي أو مقر الهيئة محافظة قنا، وكذلك تتاح لدى مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالعامرية فى الاسكندرية، وكذلك فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة.

واوضحت جامع، أن سعر كراسة الشروط 2280 جنيها تسدد على حسابات التنمية الصناعية، على أن يتم سداد سعر كراسة الشروط بالفترة من الأحد 25 أغسطس الى 12 سبتمبر 2019.

وكشفت أن جهاز المشروعات الصغيرة يتيح تمويلات حتى 5 ملايين جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل.، وكذلك إتاحة التمويل لمن ينطبق عليهم الشروط لمدة تصل 6 سنوات وبفترة سماح عام كامل، إضافة إلى تسهيلات كبيرة من جهاز المشروعات الصغيرة للمستثمرين المتقدمين.