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اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:21 م
اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى العدد المطبوع غدا الاثنين تغطية شاملة لمشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبار تحت عنوان"كلمة تاريخية للسيسى أمام قمة "السبع الكبار"..السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية.. الرئيس: النهوض بأفريقيا يحتاج إرادة جماعية.. وقارتنا تمتلك إمكانات متنوعة تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولى.. التسوية السياسية طريق الخروج من الأزمة الليبية.. السيسى يستضيف نظراءه الأفارقة على «غداء عمل » لتنسيق المواقف.. ويؤكد أهمية العلاقات الدولية القائمة على الندية والمساواة لتحقيق المصالح المشتركة.

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اليوم السابع

السيسى

اليوم السابع بلس

قمة الدول السبع

G7

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