اليوم.. افتتاح المنتدى الأول لـ"قادة شباب جامعات الصعيد" بجامعة المنيا

المنيا- فريق المحافظات

تفتتح جامعة المنيا صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر"، والمزمع عقده خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس الجارى، بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا.

تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، ورؤساء جامعات الصعيد، وبمشاركة شباب جامعات الصعيد؛ لتناقش جلساته مجموعة من المحاور السياسية والاجتماعية والقومية والتكنولوجية، اهتمامًا من الدولة والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تدشين المؤتمرات الشبابية وبرامج التأهيل للشباب التى تقوم بإعداد قادة المجتمع المصرى على كافة المستويات.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى، أن المنتدى يهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد وتمكينهم فكريًا، وتحقيق ثراء فى الوعى الجمعى لدى طلاب جامعات الصعيد من خلال التعرف على افكار الشباب ومقترحاتهم فيما يتعلق بمحاور المؤتمر وتبنى الأفكار الواقعية التى تخدم الوطن، متمنيًا أن يخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات والأفكار التنموية التى تخدم شباب الصعيد.

وجدير بالذكر أن المنتدى يُنظم ضمن خطة النشاط الصيفى لجامعة المنيا وتفعيلًا لمحور التعاون مع الجامعات المصرية بخطة الأنشطة الصيفية لجامعة المنيا المشاركة بها بمسابقة أفضل جامعة مصرية فى الأنشطة الطلابية والتى أطلقها قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى، وذلك بتنظيم اتحاد طلاب جامعة المنيا، وفريق طلاب من أجل مصر.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى انعقاد العديد من الندوات التوعوية والجلسات الحوارية عن تعميق فكر العمل التطوعى وريادة الأعمال، والمشروعات القومية وأثرها على التنمية، ودور مصر العربى والأفريقى فى تفعيل السوق الاقتصادى المشترك، بالإضافة لندوة توعوية عن مكافحة الفساد، والقوة الناعمة ودورها فى تعميق الانتماء الوطنى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وعلوم المستقبل.

كما يقام على هامش المنتدى بجانب جلساته أنشطة توعوية وثقافية ومسابقات ترفيهية رياضية واجتماعية متنوعة وجولات حرة ورحلات نيلية.