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اليوم.. استكمال سماع الشهود في إعادة محاكمة "خلية الوراق" الإرهابية

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:00 ص
اليوم.. استكمال سماع الشهود في إعادة محاكمة "خلية الوراق" الإرهابية المستشار محمد سعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع أقوال شهود في إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة على المتهمين.

 


خلية الوراق

الارهاب

استشهاد امين شرطة

المستشار محمد سعيد الشربينى

جنايات القاهره

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