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اليابان تؤكد تعاونها مع فرنسا وكندا وألمانيا لمواجهة التهديد النووى لكوريا الشمالية

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:30 م
اليابان تؤكد تعاونها مع فرنسا وكندا وألمانيا لمواجهة التهديد النووى لكوريا الشمالية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ

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اتفق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، مع قادة دول كندا وفرنسا وألمانيا، على التعاون فى الجهود المبذولة لمواجهة التهديد الأمنى الذى تشكله كوريا الشمالية، وذلك بعد ساعات من إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستى قصير المدى.
 
وذكرت حكومة طوكيو، فى بيان أودرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد، أن آبى اتفق مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على العمل معا بشكل وثيق للتصدى لعدد من المسائل من بينها نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية.
 
كما التقى آبى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، حيث أكدوا مجددا ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولى بشكل كامل بقرارات الأمم المتحدة التى تهدف إلى إحباط طموحات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
 
جاء ذلك على هامش قمة مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى التى بدأت فعالياتها أمس السبت فى مدينة بياريتز الفرنسية ومن المقرر أن تنتهى يوم غد الاثنين.
 

اليابان

G7

فرنسا

انجيلا ميركل

مجموعه السبع

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