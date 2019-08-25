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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية احترازيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:13 م
النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية احترازيا نيابة أمن الدولة العليا - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإخلاء سبيل 4 متهمين، بتدابير احتراذية على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

والمتهمون المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، عمر رزق، وأحمد عبد الفتاح، وشيماء خليل، ورمضان نادى، وجهت نيابة أمن الدولة إليهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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النيابة العامة

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