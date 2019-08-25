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النيابة تحقق مع زوج متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى المرج

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:23 ص
النيابة تحقق مع زوج متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى المرج جثة -أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين تحقيقات موسعة في مقتل ربة منزل علي يد زوجها في منطقة المرج، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل مفاده قيامه بقتل زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 عاما، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها، قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 

بدء التحقيق

مقتل سيدة

ربة منزل

خلافات اسرية

قسم المرج

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