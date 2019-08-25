المعمل الجنائي يفحص أسلحة وذخائر خرطوش بعد ضبطها بحوزة عاطل فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

يجرى رجال المعمل الجنائي فى الجيزة فحص للأسلحة المضبوطة بحوزة عاطل فى إمبابة، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات في القضية.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت على 3 أسلحة خرطوش تم ضبطها بحوزته.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته 3 أسلحة نارية "خرطوش"، بالإضافة إلى 9 طلقات.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.