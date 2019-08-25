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المصرية للاتصالات: خفض أسعار الفائدة يؤثر إيجابيا على أرباح الشركة

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:16 م
المصرية للاتصالات: خفض أسعار الفائدة يؤثر إيجابيا على أرباح الشركة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

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كشف مسئول بالشركة المصرية للاتصالات لليوم السابع، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنحو 1.5%، سيؤثر إيجابيا على أرباح المصرية للاتصالات حيث انه يؤدى الى تخفيض المصروفات التمويلية 20% من قروض الشركة والمقدرة بإجمالى 11.7 مليار جنيه قروض بالجنيه المصرى مما سيؤدى لخفض المصروفات التمويلية لتلك القروض.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

وتأتى الخطوة بعد انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ليسجل 8.7% و5.9% فى يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

 


المصرية للاتصالات

اسعار الفائدة

خفض سعر الفائدة

البنك المركزى

اخبار الاقتصاد

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