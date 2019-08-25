المؤشر السعودي يهبط وسط ضعف عالمي.. والدار يهوي في أبوظبي

رويترز

تراجعت معظم أسواق الشرق الأوسط اليوم الأحد، وسط أحجام تداول هزيلة، لتحاكي تهاويا في الأسهم العالمية الأسبوع الماضي وتحت وطأة انخفاض أسعار النفط.

كانت العقود الآجلة لخام برنت نزلت 58 سنتا يوم الجمعة بما يعادل 1% ليتحدد سعر التسوية عند 59.34 دولار للبرميل، في حين هوت وول ستريت بعد أن أبلغ الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بأن تبحث عن بدائل تصنيعية للصين، عقب فرض الأخيرة رسوما انتقامية على السلع الأمريكية.

وكان المؤشر السعودى هو الأسوأ أداء، حيث فقد 2.4%، متأثرا بقطاعي البنوك والبتروكيماويات.

وتراجعت سائر أسواق المنطقة أيضا، عدا مصر والبحرين، حيث استقرتا دون تغير يذكر.

وقال متعامل في دبي "يبدو أن الأسواق العالمية تجرنا معها.. إنه يوم هادئ، لكن ليس على نحو جيد."

وكان سهم مصرف الإنماء الإسلامي من بين الأسوأ أداء في السعودية، وفقد 4%، وفي وقت سابق من الشهر أعلن البنك ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من العام 12%.

وفي قطاع البتروكيماويات، تعرض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات لخسارة حادة بانخفاضه 3.9%، في حين فقد سهم سابك القيادي 2.5%.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة اليوم إنها تتوقع بعض الضعف في سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع مع إتمام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق المرحلة الثانية من ترقيتها السوق السعودية إلى وضع السوق الناشئة.

وقالت الشركة التي مقرها دبي "نتوقع تدفقات خاملة في حدود 6.8 مليار دولار على السعودية في إطار المرحلة الثانية من إدراج السوق الناشئة، لتصل السعودية إلى وزنها الكامل.

"لكن، يبدو أن تداول المؤشر السعودي انتهى تقريبا، حيث رأينا بالفعل في الآونة الأخيرة ضغوط بيع كبيرة، ونتوقع أن نرى بعض الضعف في التعاملات هذا الأسبوع."

وفي الإمارات، تضررت أسهم الشركات العقارية الكبيرة.

ففي دبي، حيث فقد المؤشر 1.9 %، انخفضت أسهم إعمار العقارية 3.9%، في حين شهدت أبوظبي، التي انخفض مؤشرها 1.4%، تهاوي سهم الدار العقارية 4.1%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.1%، حيث انخفض سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 1.4%، بينما ارتفع سهم المصرية للمنتجعات 3.7%، متصدرا الأداء اليوم ومسجلا أحد أعلى أحجام التداول.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم: السعودية.. تراجع المؤشر 2.4 % إلى 8242 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 1.4 % إلى 4968 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 1.9 % إلى 2716 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 1% إلى 9818 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.1 % إلى 14341 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1534 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 3980 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 1.7 % إلى 6496 نقطة.