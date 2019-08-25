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ويطلب محضر الضبط..

الكسب غير المشروع يحقق فى استيلاء موظفين بجهاز 6 أكتوبر على 1000 فدان

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:13 ص
الكسب غير المشروع يحقق فى استيلاء موظفين بجهاز 6 أكتوبر على 1000 فدان كلابش - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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طلب جهاز الكسب غير المشروع من الأجهزة الرقابية محضر الضبط الخاص بإلقاء القبض على موظفين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر، بتهمة بيع قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهاز سيجرى تحقيقًا فى الشق المالى بالنسبة للمتهمين منذ دخولهم المجال العام وحتى القبض عليهم.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقارى، وصاحبى شركة للاستثمار العقارى جرى إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقى على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضى بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ونسبة من حصيلة البيع.


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اليوم السابع بلس

أملاك الدولة

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