سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 10:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: يستحيل مناقشة سياسة واقتصاد العالم دون مشاركة الصين والهند

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:22 م
الكرملين: يستحيل مناقشة سياسة واقتصاد العالم دون مشاركة الصين والهند لقاء جموعة الدول السبع الصناعية الكبرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، عن وجهة نظر الكرملين في استحالة التنسيق بكفاءة بشأن المسائل السياسية والاقتصادية على مستوى العالم بدون مشاركة الصين والهند.

وقال بيسكوف - في تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنه بالنسبة للعلاقات مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ينبغي وجود هدف نهائي لأي تعاون"، وذلك عند سؤاله عن مدى استعداد روسيا للتنسيق بشكل وثيق مع مجموعة الدول السبع حتى في حالة عدم إمكانية إعادة ضمها للمجموعة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين "أنه إذا تحدثنا عن التنسيق بشأن المسائل العالمية مثل السياسة والجغرافيا السياسية أو الاقتصاد فسيكون من الأفضل للتوصل إلى تنسيق أكثر كفاءة أن يتم هذا التنسيق بمشاركة أكبر دول العالم، فمن غير المنطقي مناقشة سياسة العالم أو اقتصاد العالم بدون الصين والهند".

 


روسيا

الصين

مجموعة السبع

الهند

فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة