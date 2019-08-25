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"الكرملين" يؤكد بحث عقد اجتماع جديد لرباعية نورماندى

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:00 م
"الكرملين" يؤكد بحث عقد اجتماع جديد لرباعية نورماندى الكرملين الروسى
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه يجري النظر حاليا في إمكانية عقد اجتماع جديد لصيغة نورماندي لتسوية الأزمة الأوكرانية يضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، مشددا على ضرورة أن يسبق ذلك الاجتماع كثير من "الفروض المنزلية".

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "يتم النظر في الواقع في احتمالية (عقد) مثل تلك القمة، لكن يجب عمل الكثير من الفروض المنزلية قبل ذلك".

وتشكلت "رباعية نورماندي"، التي تضم فرنسا وألمانيا إضافة إلى روسيا وأوكرانيا والخاصة بتسوية الوضع في الأخيرة، في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

وتبحث "صيغة نورماندي" تسوية الوضع في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا والذي يضم "جمهوريتي" دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد، حيث تواجه القوات الأوكرانية قوات انفصالية تتهم كييف الحكومة الروسية بدعمها.

 


روسيا

الكرملين

نورماندى

اوكرانيا

فرنسا

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