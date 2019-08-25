الكرملين: سندرس المشاركة فى قمة الـ G7 إذا تم دعوتنا

محمد عبد المجيد

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أن الكرملين سيدرس دعوة لمشاركة روسيا فى قمة مجموعة السبع الكبار "G7" حال الحصول عليها.

و نقلا عن موقع "روسيا اليوم"، ذكر بيسكوف أيضا، تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حول احتمال استئناف عمل مجموعة الثمانى الكبرى "G8".

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، فى وقت سابق من هذا اليوم، عن تصريح للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورد فيه "على الأرجح جدا" أنه سيدعو الرئيس بوتين للمشاركة فى اللقاء المقبل لمجموعة السبع الكبار "G7" كضيف.

من جهته أعلن مصدر دبلوماسى، أن زعماء مجموعة السبع الكبار، أيدوا تعزيز التنسيق مع روسيا وأضافوا فى الوقت ذاته، أن الحديث حول إعادة إدماج روسيا فى المجموعة أمر سابق لأوانه.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، قد طرحا سابقا مسألة دعوة موسكو للمشاركة فى قمم مجموعة السبع الكبار، من جانبها ربطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مسألة استئناف عمل مجموعة الثمانى الكبار بتحقيق تقدم فى التسوية الأوكرانية.

أما رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فتوعد بأنه سيعارض استئناف مشاركة روسيا فى مجموعة "G8".