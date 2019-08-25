الكاميرات تكشف هوية المتهمين بخطف حقائب السيدات فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة، للتوصل لهوية مجهولين، تخصصا فى خطف الحقائب من السيدات، وجارى الكشف عن هويتهما، بعد أن رصدتهما كاميرات المراقبة، عقب خطفهما حقيبة من طالبة، أثناء سيرها بمنطقة الهرم.

وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة، أن المتهمان، يستخدمان دراجة بخارية، ويتتبعان السيدات والفتيات، حاملى حقاب اليد، ثم خطفها والهرب، وجارى فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة ونشل، لتحديد هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهولين حقيبة يد من طالبة أثناء سيرها بأحد الشوارع ، ذكرت الطالبة، أنها أثناء سيرها بالشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية، يخطفان حقيبتها، التى تحتوى على مبلغ مالى، وهاتف محمول، وفرا هاربين ، حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.