القوات المسلحة السعودية تشارك فى تمرين الأسد المتأهب فى الأردن

كتب مصطفى عنبر

تشارك القوات المسلحة السعودية، عددا من الدول الصديقة والشقيقة، في فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2019" التي انطلقت اليوم الأحد في المملكة الأردنية الهاشمية، وتستمر حتى 5 سبتمبر 2019.

صرح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني أن القوات المسلحه السعوديه تشارك في هذه الفعاليات ضمن التمارين المختلطة والمسنودة لمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي؛ حيث تشارك بقوات على الأرض، وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة للتمرين، لافتا إلى أن أهمية هذا التمرين تمكن في كونه الأكبر في المنطقة، إذ يعد من أهم التمارين الحديثة والمنفذة بطرق تتيح للجيوش اختبار قدراتهم على الأرض، لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير.

وأوضح القحطاني أن التمرين يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها تطوير قدرة المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية ونظيراتها من القوات المشاركة والانتشار والرد السريع, وتدريب هيئة الركن على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.

وأشار العميد القحطاني إلى أنه العمليات سيتم تنفيذها في ظل الحروب ( التقليدية / غير التقليدية)، والتدريب على عمليات أمن الحدود البري والبحري، واستعادة الأفراد، لافتا إلى أن التدريبات تشمل عمليات البحث والانقاذ داخل أرض العدو وتحقيق التكامل في العمليات المشتركة بين القوات الجوية والقوات الأرضية, والتدريب على تنفيذ عمليات القوات الخاصة، والتدريب على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن والتدريب والتخطيط للتصدي للهجوم الإلكتروني ( السايبر )، والتدريب على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، والتدريب على سرعة النقل الاستراتيجي لمنظومات الدفاع الجوي داخل مسرح العمليات والتدريب على الدفاع ضد الطائرة بدون طيار.

وتوجه العميد القحطاني بالشكر والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع، على الدعم والإهتمام الكبير، وحرصهم على تطوير ودعم قدرات القوات المسلحة السعودية وتسخير كافة الامكانات للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.