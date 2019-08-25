القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد امن بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من قسم مصر القديمة، يفيد تلقى بلاغ بمصرع فرد أمن بمحيط مسجد عمرو ابن العاص ، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجنى عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.