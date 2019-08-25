كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل هارب من أحكام بالسجن لمدة 76 سنة بقصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط " أ.م. أ "، 51 سنة، عامل والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 113 حكم حبس جزئى ومستأنف "أعمال بناء" بإجمالى حبس 76 سنة وشهرين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.