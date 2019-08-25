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القبض على عاطل وبحوزته 13 قطعة حشيش فى الغربية

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:16 م
القبض على عاطل وبحوزته 13 قطعة حشيش فى الغربية حشيش - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، من القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، والقوة المرافقة له من ضبط "م ح ع" وشهرتة كركر 27 سنة مقيم بشارع شوقى التابع لثان طنطا، وبحوزته 13 قطعة حشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول. 

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.


مباحث الغربية

مدير امن الغربية

حشيش

قسم ثان طنطا

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