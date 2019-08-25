القبض على عاطل هارب من حكم إعدام فى قضية قتل عمد مختبئا بالمقطم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد مختبئا بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بورود معلومات مباحث قسم شرطة المقطم، مفادها أن "ع. ص"، 29 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 9964 لسنة 2013م المقطم "سلاح أبيض" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3389 لسنة 2013م مركز منيا القمح / شرقية "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام يتردد على المنطقة سكنه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.