القبض على صاحب مكتبة بحوزته 30 ألف كتاب طبعها بدون ترخيص بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير من الأمن ، من القبض على صاحب مكتبة وبحوزته 30 ألف كتاب طبعها بدون ترخيص بالازبكية ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء قيام ضباط قسم مباحث المصنفات الفنية بحملة تفتيشية علي المكتبات والمتعاملين، في مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وتمكنوا من ضبط "إ. أ" ، 28 سنة مسئول عن مكتبة لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية، بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، وعثر بداخل المكتبة على 30000 كتاب دراسي خارجي خاص بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، و جاري تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.