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القبض على صاحب مخبز هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيه بالساحل

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:43 ص
القبض على صاحب مخبز هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيه بالساحل متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على صاحب مخبز هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيه بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م . ح . م" 56 سنة صاحب مخبز ومقيم ميدان فيكتوريا ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضيتين أرقام 4238 /319 لسنة 2016م الساحل " مباني  " و 4255 /10353 لسنة 2015م الساحل "مبانى" و المقضى فيهما بغرامة مالية مستحقة ( 1.268.450 ) جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

 

 

 


مباحث القاهرة

الساحل

هارب من احكام

صاحب مخبز

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