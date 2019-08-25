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العلاج بالوخز بالإبر يساعد على علاج آلام أسفل الظهر

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:31 ص
العلاج بالوخز بالإبر يساعد على علاج آلام أسفل الظهر الوخز بالأبر لعلاج ألم أسفل الظهر
أ ش أ

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 تأكد الباحثون من أن العلاج بالوخز بالإبر، وهي تقنية تقليدية للطب الصيني، يمكن أن يحسن أعراض الألم المزمن في أسفل الظهر.


وقال الدكتور"سوميت بوشان شارما"، الأستاذ في كلية الطب جامعة (نيويورك) "في العديد من الحالات، ينصح باستخدام العلاج باللإبر لعلاج آلام طفيفة في الجسم والتي تشمل آلاما أسفل الظهرأيضًا لأنها تتعامل مع الضغط على الجسم الذي يشمل التدليك، وتمتد وتقنيات أخرى تؤدي إلى الاسترخاء". 


وفى هذه الدراسة، قام الفريق البحثى بشكل عشوائي بتخصيص 67 مشاركًا يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة في ثلاث مجموعات من الاسترخاء بالإبر أو تنشيط العلاج بالإبرأوالرعاية المعتادة.

العلاج بالوخز
العلاج بالوخز

 

وقالت سوزان مورفي، المؤلفة الرئيسية في الدراسة بجامعة ميشيجان "العلاج بالابر يشبه الوخز بالإبر، لكن بدلاً من الإبر، يتم الضغط بإصبع أو إبهام أو جهاز على نقاط محددة في الجسم".


وأضاف :" يعتقد أن الاسترخاء بالإبر فعال في الحد من الأرق بينما يعتقد أن تنشيط العلاج بالإبر فعال في الحد من التعب"،  على الرغم من أن العلاج بالإبر سبق دراسته ووجد أنه مفيد في الأشخاص الذين يعانون من آلام التهاب المفاصل أو التهاب المفاصل المرتبطة بالسرطان، فإن القليل من الدراسات قد فحص العلاج بالإبر في الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر.


 


الوخز بالأبر

آلام أسفل الظهر

الاسترخاء

التهاب المفاصل

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