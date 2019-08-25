العثور على جثة طفل رضيع مخنوقا بالقوصية

أسيوط - هيثم البدرى

عثر أهالى منطقة الشيخ نجيب التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط على جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مقتولا داخل جوال وملقى بقطعة أرض خلف المطافى بعد بلاغ بتغيبه منذ يومين.

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مامور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة الشيخ نجيب التابعة للمركز بالعثور على جثة الطفل "معتز ع.ج " 4 سنوات مقيم قرية نزالى جانوب بزمام ملقاة بقطعة ارض خلف مبنى المطافى الجديدة فى جوال مغلق عقب تغيبه عن منزله.

وتم التحفظ على جثة الطفل بالمستشفى المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة المباحث بتكثيف التحريات حول ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبى الواقعة.