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خلال حملة موسعة للرقابة على عدد من المنشأت الغذائية..

الصحة: ضبط وإعدام 5 أطنان و 466 كجم من الأغذية الفاسدة

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:27 م
الصحة: ضبط وإعدام 5 أطنان و 466 كجم من الأغذية الفاسدة أغذية فاسدة
كتب وليد عبد السلام

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شنت وزارة الصحة و السكان ممثلة فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة على 5 مصانع أغذية بالمنطقة الصناعية بالجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطب البيطرى، حيث تم ضبط 5 أطنان  و 146 كجم  لحوم مصنعة، توابل، سمن صناعى و زبد بقرى مجهولة المصدر و متغيرة في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلي إعدام 320 كجم أغذية متنوعة من لحوم متبلة، توم مفروم و نشا  غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن هذه الحملة تأتى ضمن تكثيف الرقابة على مصانع الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول  غذاء آمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المصانع من خلال حصولهم على  شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم واتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من اتباع المصانع للممارسات التصنيعية السليمة و حصولهم على التراخيص اللازمة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
 
و من جانبه أوضح الدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة أنه تم سحب 24 عينة و إرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من سلامة المنتجات واستيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بعد الشك في صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري لها.
 
 و أوضحت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة و المشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، أنه تم تحرير 13 محضر ضبط و 21 محضر جنح صحية، طبقا لقرارى وزير الصحة 96 و97  لسنة 1967 و ذلك بعد مخالفة تلك المنشأت للاشتراطات الصحية، مشيرة إلي التوصية بإيقاف تشغيل  مصنعين لمخالفتهما للاشتراطات الصحية يتمثل فى مواسير صرف صحى وغرف تفتيش فى مكان الإستلام لخطورتها على الصحة العامة.
 
و أكدت الوزارة انها ماضية فى شن حملاتها الرقابية بالتكاتف مع الجهات المعنية في إطار توجيهات وزيرة الصحة و السكان، للرقابة  على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
 
 
 

 


الصحة

الاغذية

الرقابة

المنشأت الغذائية

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