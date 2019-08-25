الصحة : توفير أدوية علاج الإيدز بالمجان فى 14 مركز للرعاية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مرضى الإيدز يحصلون على علاجهم بالمجان من المراكز المخصصة للعلاج بالجمهورية بنسبة 100 % مؤكده أنه لا يوجد جهات أجنبية تتحمل نفقات العلاج .

وقال مصدر فى تصريحات لليوم السابع إن مصر كانت من أوائل الدول التى تقدم العلاج مجانا، وتوفيره مجانا بدون تدخل من الجهات المانحة بل بالدعم الحكومى.

وتابع: هناك 14 مركزا يقدم الرعاية والعلاج وتتعاون الوزارة مع الجهات المانحة لتوفير العاملين فى الأماكن التى توفر العلاج بالمجان، وتوفير الفحص لأكبر عدد من المرضى، بالإضافة إلى توفير 24 مركز للمشورة عن الايدز.

يشار إلى رفع وزارة الصحة شعار رفع الوصم والتمييز عن مرضى الايدز، وحق مريض الايدز بالحصول على الأدوية، حيث يوجد فى مصر 2 مصاب لكل 10 آلاف شخص.