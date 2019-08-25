السعودية والإمارات تطلقان مبادرة "الوصول إلى اليمن" حرصا على الشعب اليمنى

أطلقت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع دولة الإمارات مبادرة تحت شعار( الوصول إلى اليمن)؛ تأتي هذه المبادرة حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب اليمني وحفاظاً على مقدراته

المبادرة تدعو إلى إعلان الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بما يضمن اطلاع المجتمع الدولي عليها، وتشيد باللامركزية التي بدأت في انتهاجها المنظمات الأممية في اليمن. أتي تنفيذ مبادرة الوصول إلى اليمن عبر دعم المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات بمراقبين متخصصين حياديين، واستخدام كافة الموانئ والمنافذ اليمنية والسعودية المخصصة لإيصال المساعدات الإنساني، وتعهد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) برفع تقارير تقييم شهرية عن وصول المساعدات لمستحقيها.

جاء إطلاق هذه المبادرة فى إطار سعى السعودية والإمارات لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ولدراسة التحديات التي تواجه العمل الإنساني، فى ظل التجاوزات الحوثية بحق الشعب اليمني حيث لا تتورع عن ارتكاب شتى المخالفات التي تتناقض مع القوانين الإنسانية والدولية لتحقيق مآربها الخاصة.

وأكد مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بالمملكة أنه هناك أكثر من 5 ملايين شخص بحاجة ماسه للمساعدات الإنسانية في 75 مديرية يمنية يصعب الوصول لها بسبب الحوثي.

وقد ارتكبت جماعة الحوثى 6,000 انتهاك موثقة حتى الآن وانها مستمرة فى ممارسة انتهاكاتها حتى بعد اتفاقية ستوكهولم فى ديسمبر الماضى.