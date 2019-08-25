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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:44 م
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمود. أ.م"، عامل بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وأحمد محمود بأمانة سر رمضان حسن.

ترجع الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته السلاح النارى، وبمواجهته اعترف بجيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس  وبعرضه على النيابة بحبسه 4 أيام، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


سوهاج

جنايات سوهاج

سلاح نارى

البلينا

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