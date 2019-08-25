"الزراعة": لجان لتتبع منتجات بيع المبيدات غير المصرح بها والمحظور تداولها

واصلت لجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة، بتكثيف حملاتها من خلال لجان تتبع على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها ومجهولة المصدر وغير المصرح بها والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لــ "اليوم السابع "، إن هناك لجان تتبع وحملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين من بيع مبيدات غير مصرح بها أو محظورة أو مجهولة المصدر، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملزمة.

فيما واصلت لجنة المبيدات بالتعاون مع مديريات الزراعة، تقنين أوضاع غير المرخص لمحال المبيدات، وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.