"الزراعة" تكرم أوائل خريجى كليات الزراعة.. وتؤكد: المشروعات القومية تتيح فرص عمل

كتب عز النوبى

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتكريم أوائل خريجى كليات الزراعة خلال الحفل الذي نظمته اليوم نقابة الزراعيين.

وقامت وزارة الزراعة ، بتقديم التهنئة للأوائل واسرهم وأشاد بمبادرة النقابة والتى اعتبارها خطوة جيدة وغير مسبوقة، مؤكدة أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تتيح فرص عمل كثيرة لخريجى كليات الزراعة وهذا يتطلب منهم عدم الاكتفاء بالدراسة النظرية وتنمية مهاراتهم باكتساب خبرات عملية جديدة.

وأكدت وزارة الزراعة ، أن هناك مشروعات في جميع مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكى والداجنى يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الزراعة ، وأيضا القطاع الخاص تحتاج من الخريجين الاستمرار في التفوق من خلال العمل على اكتساب مهارات عملية ودائما البداية تكون صعبة وتحتاج الى عزيمة واسرار والتعلم من الأخطاء.

وطالبت وزارة الزراعة ، خريجي كليات الزراعة أيضا بالاستفادة من فرص التمويل التي تقدمها الدولة سوء من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة او البنوك الوطنية للإقامة مشروعات صغيرة في مجالات الزراعة المختلفة بشرط تقديم دراسات جدوى جيدة.

وأكدت أيضا على، أن المهندس الزراعي يقوم بعمل جيد ومفيد ليس له فقط ولكن لبلده أيضا حيث يسهم في انتاج الغذاء الذي يحتاجه كل افراد الشعب.

من ناحيته قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ان النقابة لأول مره في تاريخها تقوم بتكريم أوائل خريجي كليات الزراعة وتمنح عضويتها لكل الأوائل دون تحملهم الرسوم المقررة.

وأضاف خليفة ،أن المشروعات الزراعية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا واخرها مشروع الصوب الزراعية بالإضافة الى الـ 2 مليون نخله والإنتاج الحيواني توفر فرص عمل للشباب الخريجين وطالب بضروه تطوير المناهج التعليمية الزراعية حتى تواكب النهضة الزراعية المصرية في عهد الرئيس السيسي.

شهد الاحتفال نقباء التعليم والبيطريين والمهن الرياضية وأيضا مندوبين عن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وأيضا قيادات وزارة الزراعة ومجلس نقابة الزراعيين.



أوائل خريجى كليات الزراعة اثناء التكريم