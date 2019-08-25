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"الزراعة" تعلن نصائحها لأشجار الزيتون لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:00 ص
"الزراعة" تعلن نصائحها لأشجار الزيتون لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها أشجار الزيتون
كتب عز النوبى

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 ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التى تواصل تنفيذها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحماية زراعات حدائق الزيتون، من خلال حزمة إرشادات ونصائح يجب على المزارعين اتباعها فى التعامل مع أشجار الزيتون خلال الأيام المقبلة، خاصة طرق الرى والتسميد ومكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.

 وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أن من اهم الممارسات الجيدة فى متابعة محصول الزيتون التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة، وزيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك، والتخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، وضبط عمليات الرى وعدم الإفراط فى الرى.

وأوضح التقرير، أنه عند البدء فى تسميد الأشجار فى حالة الرى بالغمر، مراعاة أن يتم إضافة 100جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر للأشجار عمر سنة إلى عامان، ويتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات، وإضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم ويكرر هذا التسميد كل 15 يوم.

وتابع التقرير أنه فى حالة الرى بالتنقيط يتم تسميد أشجار الزيتون، فى الرية الأولى يضاف 2 كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم، والرية الثانية يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19، وفى الرية الثالثة يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم، أما الرية الرابعة يضاف 1 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر وكذلك يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر وكما يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك أو نيتريك مرة كل 15 يوم.

وأشار التقرير، إلى أنه يجب على تسميد الورقى فى حالة ظهور نقص العناصر الصغرى يتم رش 350 جم حديد مخلبى و150 جم زنك مخلبى و150 جم منجنيز و75 جم ماغنسيوم و50 جم بوراكس و50 جم سلفات نحاس و200جم يوريا لرفع كفاءة الامتصاص بمعدل مرة كل شهر.

والبدء فى برنامج الرى مراعاة الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط، فالأشجار فى عمر السنة الأولى تروى 25 لتر، وفى السنة الثانية تروى 28 لتر، وفى السنة الثالثة 30 لتر، أما السنة الرابعة تروى 30 إلى 35 لتر، وفى السنة الخامسة تروى 40 إلى 55 لتر، وأكبر من 6 سنوات تروى بـ 60 إلى 70 لترا.

 


محصول الزيتون

أشجار الزيتون

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

انتاج الزيتون

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