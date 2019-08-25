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الزراعة: تحصين 288 ألف رأس طائر لأنفلونزا الطيور وإصدار شهادات لـ310 مزرعة

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:36 ص
الزراعة: تحصين 288 ألف رأس طائر لأنفلونزا الطيور وإصدار شهادات لـ310 مزرعة أنفلوانزا الطيور - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة  المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشان تحصين الطيور ضد انفلونزا الطيور والامراض الوبائية، يوضح  تحصين (181,926) طائـــــر للمزارع وتحصين (107,579) طائر قطاع الاهالى خلال شهر يولية 2019.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية،الذى حصل الـ"اليوم السابع"، على نسخه منه  أن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصــــدار شهادات الامــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى وبلغ اجمالى عــدد المزارع التى تـــم معاينتها (310) مزرعة خلال نفس الفترة، مشير الى أن  اجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 957) تصريح وبلغ اجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (774,450) طائر .

وأوضح التقرير ، أن حملات تحصين الطيور  فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، حيث  تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

 


تحصين الطيور

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

حملات تحصين الطيور

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