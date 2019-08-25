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الرئيس الفرنسى: الدول الكبرى تريد تفادى التصعيد مع إيران

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:54 م
الرئيس الفرنسى: الدول الكبرى تريد تفادى التصعيد مع إيران الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن الدول الكبرى ترغب فى تفادى التصعيد مع إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان واضحًا جدًا حول هذا الأمر.
وقال ماكرون، خلال اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "هدفنا الرئيسى منع إيران من القيام بمزيد من الخطوات التصعيدية، وبدء مفاوضات جديدة بشأن ملفها النووى".
وقد انعقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جى 7) أمس السبت في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، وتختتم غدا الاثنين، وهذه هي النسخة الثالثة والأربعين من القمة، ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى أصحاب أعلى المناصب في البلاد، أي الرؤساء ورؤساء الحكومات.


ماكرون

فرنسا

إيران

ترامب

أمريكا

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