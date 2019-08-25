الخدمات البيطرية: ترقيم وتسجيل 20 ألف رأس ماشية منها 5000 مؤمن عليها

كشف تقرير الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو 2019 بلغت (20,324) حيوانا، بينما بلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات المؤمن عليها خلال نفس الفترة (5,614) حيوانا.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرى بالاشتراك مع الجهات المعنية تقوم بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن مشروع ترقيم وتسجيل الحيوانات له فوائد عديدة معرف موقف الحيوان التحصين ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.