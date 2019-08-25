سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 03:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الخدمات البيطرية: ترقيم وتسجيل 20 ألف رأس ماشية منها 5000 مؤمن عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:00 ص
الخدمات البيطرية: ترقيم وتسجيل 20 ألف رأس ماشية منها 5000 مؤمن عليها ماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو 2019 بلغت (20,324) حيوانا، بينما بلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات المؤمن عليها خلال نفس الفترة (5,614) حيوانا.

 وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرى بالاشتراك مع الجهات المعنية تقوم بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن مشروع ترقيم وتسجيل الحيوانات له فوائد عديدة معرف موقف الحيوان التحصين ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

 


الخدمات البيطرية

تامين الماشية

الامراض الوبائية

الرشاد البيطرى

ترقيم الحيوانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخدمات البيطرية تضع روشتة للسن المشروط لأضاحى العيد ×5 معلومات

الإثنين، 05 أغسطس 2019 12:17 م

كيف تواجه الخدمات البيطرية غش اللحوم قبل عيد الأضحى × 9 معلومات

الإثنين، 05 أغسطس 2019 04:00 ص

استعدادا للعيد.. الزراعة تعلن الطوارئ بالمنافذ الحدودية لاستقبال عجول الأضاحى.. إبلاغ منافذ الحجر والفحص بمد ساعات العمل.. الخدمات البيطرية: تسهيلات للرسائل الواردة.. حملات بأسواق وشوادر اللحوم منعا للغش

الأحد، 04 أغسطس 2019 10:00 ص

الخدمات البيطرية: برامج مرورية مكثفة على مجازر اللحوم قبل عيد الأضحى

الإثنين، 29 يوليه 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية مخالفة لولى الأمر وغير جائزة

دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية مخالفة لولى الأمر وغير جائزة

الكسب غير المشروع يحقق فى استيلاء موظفين بجهاز 6 أكتوبر على 1000 فدان

الكسب غير المشروع يحقق فى استيلاء موظفين بجهاز 6 أكتوبر على 1000 فدان

فيديو.. 13 / 0 تحسم تأهل الزمالك والأهلى لدور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا

فيديو.. 13 / 0 تحسم تأهل الزمالك والأهلى لدور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا

HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس

HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة