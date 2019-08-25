الخدمات البيطرية: تحصين 628 كلبا واستخراج 624 رخصة خلال 30 يومًا

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، ممثلة الادارة العامة للأمراض المشتركة ،أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال الشهر الماضى، بلغت 628 حيوان وعدد الرخص التى تم استخراجها ( 624) رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطرى.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل لـ "اليوم السابع "، عليه أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطرى – الصحة – المحليات – البيئة ) موضحا أن الاماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الامراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد الى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وماينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين .

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ، أن مرض السعار يعد من أخطر الامراض المشتركة ونظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الاسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة باجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للامكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.