الحشد الشعبى يعلن استهداف مخزن عتاد تابع له بغارة جوية مجهولة

وكالات الأنباء

أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق، سقوط قتلى وجرحى في غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مخزن عتاد قرب الحدود العراقية السورية-وفقا لسكاى نيوز عربية.

وذكر اللواء 45 في الحشد الشعبي في بيان له على موقعه في فيسبوك أن طائرة مسيرة قصفت مخازن للعتاد في قضاء القائم.

وأضاف البيان أن "قيادة عمليات الجزيرة التابعة لهيئة الحشد الشعبي أشارت إلى أن هذه الطائرة نفذت ضربات على مخازن العتاد التابعة للواء 45 في قضاء القائم ولاتزال تحوم حول قطعاته".

وقالت وسائل إعلام موالية لإيران أن الغارة أسفرت عن مقتل قيادي في الحشد الشعبي وعنصر آخر، دون تسميتهما.

ويأتي التطور الأخير بعد أيام من تفجير غامض طال مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين العراقية، وذكرت تقارير غربية إن غارة إسرائيلية كانت وراء الحادث.

كما تعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران ومعادية للوجود الأميركي في العراق، إلى انفجارات غامضة خلال يوليو الماضي.

وقصفت إسرائيل مرات عدة أهدافا إيرانية في سوريا. لكن توسيع هذه الحملة لتشمل العراق - حيث دمرت إسرائيل في 1981 مفاعل تموز النووي في 1981 - يمكن أن يضر بالعلاقات بين واشنطن وبغداد.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، المدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب عدائه العنيف للوجود الأميركي، اتهم القوات الأميركية، الأربعاء، بأنها "المسؤول الأول والأخير" عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".