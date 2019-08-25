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الحجاج سيواجهون خطر الإصابة بالإرهاق بسبب تغير المناخ في السنوات المقبلة

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:31 م
الحجاج سيواجهون خطر الإصابة بالإرهاق بسبب تغير المناخ في السنوات المقبلة تحذير من الاصابة بالارهاق فى السنوات القادمة بسبب تغير المناخ
كتبت أمل علام

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حذر العلماء من أن التغير المناخي في المملكة العربية السعودية، قد يتسبب في أن يتجه المسلمون إلى مكة لأداء مناسك الحج فى مستويات حرارة شديدة، مع تفاقم الحرارة والرطوبة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت مجلة "Newsweek"، أنه يمكن أن يكون الحج الذي يحدث عادة خلال أشهر الصيف الحارة هو الأكثر خطورة، وتشمل السنوات المقبلة، التي تقع بين عام 2047 إلى 2052، و2079 إلى 2086.

وقالت المجلة، إنه منذ السبعينيات من القرن الماضي، شهد الشرق الأوسط ارتفاعًا في درجات الحرارة تقترب من درجتين مئويتين، أعلى بكثير من المتوسط العالمي،  وارتفاع الحرارة أشد بسبب تغير المناخ، على حد قول العلماء.

وأضافت المجلة، أنه يمكن للحرارة الشديدة، أن تسبب الإرهاق، والسكتة الدماغية، والتي يمكن أن تؤدي إلى القيء، والصداع وحتى فقدان الوعي.

استخدم الباحثون الكمبيوتر للتنبؤ بدرجات الحرارة في جميع أنحاء مكة، حتى عام 2100، وحذر الباحثون من أنه إذا لم يتم أخذ التدابير اللازمة من تأثير تغير المناخ، ستكون المخاطر أكبر.


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