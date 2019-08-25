الحبس سنة لمتهم بترويج العملات المزيفة بسوهاج

كتب فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم " خالد.خ.أ" " عامل بالحبس سنة واحدة لاتهامه بترويج عملات مالية مقلدة فئة الـ100 جنيه فى السوق السوداء مقابل مبالغ مالية.

ترجع الواقعة الى عام 2019 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث قسم جرجا، بلاغا من أحد المصادر السرية بقيام المتهم بترويج عملات ورقية مقلدة بقصد الاتجار، فى السوق السوداء، مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته بعض العملات المقلدة فئة الـ 100 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .