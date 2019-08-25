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الجيش الإسرائيلى يعلن استهدف قوات إيرانية فى سوريا لإحباط هجوم بطائرات مسيرة

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:20 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن استهدف قوات إيرانية فى سوريا لإحباط هجوم بطائرات مسيرة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز

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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت أمس السبت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لإطلاق طائرات مسيرة نحو أهداف في إسرائيل.

 

وتابع الجيش في بيان "الضربة استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية تخطط لتعزيز خطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة".

 

وقال متحدث عسكري للصحفيين إن القوات كانت تعد لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" على إسرائيل.

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم السبت: " استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير".

وأضاف نتنياهو: "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل".


نتنياهو

سوريا

إسرائيل

إيران

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