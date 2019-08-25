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التنمية المحلية: بدء تنفيذ مكون المخلفات الصلبة لمصرف كتشنر بـ79 مليون يورو

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:30 ص
التنمية المحلية: بدء تنفيذ مكون المخلفات الصلبة لمصرف كتشنر بـ79 مليون يورو مصرف كتشنر
كتب على عبد الرحمن

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بدأت وزارة التنمية المحلية إجراءات تنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف كتشنر بتكلفة 79 مليون يورو حيث تم طرح المرحلة الأولى من المناقصة على الموقع الخاص بالمشروع ECEPP ، كما تم طرح الإعلان عن المناقصة على الموقع الالكترونى الخاص بالوزارة للوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من المتقدمين .

وأكدت الوزارة ، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ مشروع تطوير مصرف كتشنر والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى بتمويل 481 مليون يورو.


وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع والذى ينفذ بالتنسيق بين الوزارة ووزارتى الإسكان والموارد المائية يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بطول 69 كم ويستفيد منها 182 قرية في المحافظات الثلاث، كما يهدف الى تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة فى نطاق المصرف .

وأشار إلى أن المكون الخاص بأنشطة المشروع والتى تنفذها الوزارة يتضمن إعادة تأهيل وبناء قرابة 10محطات وسيطة و4 مصانع لمعالجة النفايات و 4 مدافن صحية محكومة وشراء معدات لجميع النفايات الأولية وتطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة القائمة حالياً التى ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الخبراء لتقييم ودراسة العطاءات المقدمة للمرحلة الأولى من المناقصة، كما سيتم إنشاء وحدة لإدارة المشروع على مستوى الوزارة موضحاً أنه يجرى التنسيق مع المحافظات الثلاث لتحديد احتياجاتها ، والأنشطة التى تخص كل منها ويتم تنفيذها من خلال المشروع، وستشهد المرحلة المقبلة تنسيقاً مع محافظى الغربية والدقهلية وكفرالشيخ لتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاح تنفيذ المشروع .


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