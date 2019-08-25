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التقارير الطبية: المهتز نفسيًا بالشرقية حاول الانتحار بإصابة نفسه بشفرة حلاقة

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:21 م
التقارير الطبية: المهتز نفسيًا بالشرقية حاول الانتحار بإصابة نفسه بشفرة حلاقة جريمة الانتحار-أرشفية
كتب محمود عبد الراضي

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أفادت التقارير الطبية الأولية إصابة مهتز نفسيًا ببعض الإصابات جراء التعدى على نفسه بشفرة حلاقة وأن حالته الصحية مستقرة.

 

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية بقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم صنايع) بمحاولة الانتحار عن طريق إحداث إصابة بنفسه أثناء تواجده بشارع جمال عبدالناصر؛ وتبين أن المذكور غير متزن نفسياً ويهذى بكلمات غير مفهومة، وأفاد بإحداث إصابته بنفسه باستخدام شفرة (موس حلاقة) ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك..

 

تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأيد عدد من المواطنين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة ما جاء بأقواله.

 


انتحار

محاولة انتحار

مهتز نفسي

جريمة الانتحار

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