"التعليم" تفتتح مدرسة جديدة ببنى سويف تضم 9 فصول دراسية

شارك الدكتور رضا حجازى ، رئيس قطاع ‏التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بصفط راشين بإدارة ‏ببا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

حضر الافتتاح وزير الأوقاف، والمستشار هاني ‏عبد الجابر محافظ بني سويف، ومحمد حسام مدير مديرية ‏التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ومدير ‏عام هيئة الأبنية التعليمية. ‏

وبحسب بيان صحفى، تبلغ مساحة المدرسة الإجمالية 2223 متراً، ‏ومساحة المباني 548 متراً وبلغت تكلفة إنشاؤها 5 ملايين و995 ألف جنيه، ‏وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة ‏والمدرسين ومعمل مطور، ومعمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، ‏وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.‏

وقال الدكتور رضا حجازي، إن المدرسة التي تم افتتاحها تعد نموذجًا مشرفًا من ‏نماذج المشاركة المجتمعية حيث تبرع المواطن درويش الصياد ، بقطعة ‏الأرض التي تم إنشاء المدرسة عليها، مؤكدًا أن الدولة تثمن جهود المواطنين الداعمين لإقامة ‏مؤسسات تعليمية بغرض المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة.