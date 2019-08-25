سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 10:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تفتتح مدرسة جديدة ببنى سويف تضم 9 فصول دراسية

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:23 م
"التعليم" تفتتح مدرسة جديدة ببنى سويف تضم 9 فصول دراسية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور رضا حجازى ، رئيس قطاع ‏التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بصفط راشين بإدارة ‏ببا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.
 
حضر الافتتاح وزير الأوقاف، والمستشار هاني ‏عبد الجابر محافظ بني سويف، ومحمد حسام مدير مديرية ‏التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ومدير ‏عام هيئة الأبنية التعليمية. ‏
 
وبحسب بيان صحفى، تبلغ مساحة المدرسة الإجمالية 2223 متراً، ‏ومساحة المباني 548 متراً وبلغت تكلفة إنشاؤها 5 ملايين و995 ألف جنيه، ‏وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة ‏والمدرسين ومعمل مطور، ومعمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، ‏وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.‏
 
وقال الدكتور رضا حجازي، إن المدرسة التي تم افتتاحها  تعد نموذجًا مشرفًا من ‏نماذج المشاركة المجتمعية حيث تبرع المواطن درويش الصياد ، بقطعة ‏الأرض التي تم إنشاء المدرسة عليها، مؤكدًا أن الدولة تثمن جهود المواطنين الداعمين لإقامة ‏مؤسسات تعليمية بغرض المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة.
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

مدرسة جديدة ببنى سويف

رضا حجازى

مدرسة ببنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

امتحان مادة الديناميكا فى الدور الثانى للثانوية العامة يمر بسلام.. الأسئلة من الكتاب.. ضبط واقعة غش باستخدام المحمول.. وانتهاء تصحيح كراسات اختبارات الأسبوع الأول من ماراثون الثانوية العامة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:19 م

طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان الديناميكا أسهل من أسئلة الدور الأول

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:12 ص

التعليم تعلن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:35 ص

التعليم: التشعيب فى الثانى الثانوى يشمل العلمى والأدبى فقط

السبت، 24 أغسطس 2019 07:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة