"التعليم" تفتتح مدرسة جديدة ببنى سويف تضم 9 فصول دراسية

شارك الدكتور رضا حجازى ، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بصفط راشين بإدارة ببا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.
حضر الافتتاح وزير الأوقاف، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، ومحمد حسام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية.
وبحسب بيان صحفى، تبلغ مساحة المدرسة الإجمالية 2223 متراً، ومساحة المباني 548 متراً وبلغت تكلفة إنشاؤها 5 ملايين و995 ألف جنيه، وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة والمدرسين ومعمل مطور، ومعمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن المدرسة التي تم افتتاحها تعد نموذجًا مشرفًا من نماذج المشاركة المجتمعية حيث تبرع المواطن درويش الصياد ، بقطعة الأرض التي تم إنشاء المدرسة عليها، مؤكدًا أن الدولة تثمن جهود المواطنين الداعمين لإقامة مؤسسات تعليمية بغرض المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة.
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