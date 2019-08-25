التعليم تعلن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" عن مد فترة التقديم للبنين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 1 سبتمبر 2019، وذلك عبر الرابط

كما قررت الوزارة مد فترة التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 1 سبتمبر 2019، وذلك عبر الموقع الرسمى للوزارة عبر الرابط

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تهدف إلي إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها.

وأوضح مجاهد، أن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المزارع والشركات، مشيرًا إلي أن هناك مجموعة من المميزات يحصل عليها طلاب مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية مثل الشهادة المصرية ذات الجودة العالمية، أولوية تعيين المتميزين بشركات الشريك الصناعي، والبيئة التعليمية الممتازة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلي تدريب عملي أثناء الدراسة، ومكافآت مالية أثناء فترات التدريب.

وأوضحت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية تعمل على إعداد خريجين قادرين على أداء العمليات المتعلقة بمجال تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بكفاءة وفاعلية، ووفق أحدث النظم المتبعة دوليًا بتلك المجالات؛ وذلك من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة بمجالي تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري واللذان يطبقان لأول مرة بمدرسة تتبع نظام التكنولوجيا التطبيقية بمصر.

وأشارت مستشارة وزير التربية والتعليم إلي أنه يجب على المتقدم أن يكون من طلاب محافظة الشرقية الحاصلين على الشهادة الإعدادية، و ألا يزيد سنه فى أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، مؤكدة ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تضعها الوزارة فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، ذلك بالإضافة إلى أهمية اجتيازهم المقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت أنه يجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) 2018/2019، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، ذلك بالإضافة إلي شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحى للطلاب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه وصورة بطاقة ولى الأمر، وتسليمهم بمقر المدرسة، من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ١٢ ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت والأجازات الرسمية.

وأشارت حبيبة عز إلي أنه يجب على المتقدم للالتحاق بفريق عمل مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون من العاملين من مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، مشيرةً إلي إتاحة التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أما الوظائف المتخصصة الفنية فتُتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

واختتمت مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أنه سيتم توجيه الكثير من الاهتمام لمعلمي مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم أحد الدعائم الأساسية لنجاح المدرسة، وسوف يتم العمل على تأهيلهم وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات) لشرح كيفية تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب بالمدرسة، ذلك بالإضافة إلى توفير العائد المجزي لهم من خلال الحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بجودة الأداء.